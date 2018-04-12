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Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir davasında ara karar verildi

Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, dava hakkındaki nihai kararın 19 Nisan'da açıklanacağını açıkladı.

Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir davasında ara karar verildi

12 Nisan 2018 17:27
 

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