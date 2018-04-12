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iha.com.tr »
Gündem »
Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir davasında ara karar verildi
12 Nisan 2018 17:27
Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir davasında ara karar verildi
Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, dava hakkındaki nihai kararın 19 Nisan'da açıklanacağını açıkladı.
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12 Nisan 2018 17:27
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