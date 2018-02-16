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Kahraman gaziden Afrin mesajı: Her şeyimiz bu vatana feda olsun

Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle girdiği çatışmada yaralandıktan sonra Ankara’da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ispartalı Uzman Çavuş Mehmet Günay, memleketindeki özel bir hastaneye getirildi.

Kahraman gaziden Afrin mesajı: Her şeyimiz bu vatana feda olsun

16 Şubat 2018 12:24

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/PYD/YPG-DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ispartalı Uzman Çavuş Mehmet Günay, önceki gün memleketi Isparta'ya geldi.

Ankara’da yapılan tedavileri sonrasında Isparta’nın Gelendost ilçesindeki Yaka köyüne gelen Uzman Çavuş Günay, burada devam eden tedavileri için özel bir hastaneye getirildi. Afrin’deki terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda vücuduna şarapnel parçaları isabet eden ve işitme kaybı bulunduğu belirtilen gazi Günay’ın sağlık durumunun günden güne iyiye gittiği öğrenildi.

Günay'ın Isparta'ya gelişi sonrasında protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş kahraman askeri ziyaret için hastaneye gitti.

Kahraman gazi Afrin'de 3 arkadaşını şehit verdi

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından geçtiğimiz gün yapılan ziyarette yaşadıklarını anlatan gazi Günay, "Saldırı sonucu aracın savrulmasıyla beraber 30-40 metre kadar dere yatağına savruldum. Ondan dolayı vücudumda biraz ezikler vardı, geçti. 10 gün kadar GATA'da yattım, sonrasında buradayız ve çok iyi bakıyorlar" dedi.

"Her şeyimiz feda olsun" diyen Günay, "Ben 3 arkadaşımı orada kaybettim. İkisi orada şehit oldu, biri ile de hastaneye beraber indik, o da orada şehit oldu. Tek yaşayan benim" ifadelerini kullandı. 

"Mehmet kardeşimizin durumu gayet iyi"

Şehitler için rahmet temennisinde bulunarak Günay'a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Günaydın, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’de yürüttüğü operasyonlarda yaralanan Ispartalı Mehmet Günay kardeşimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Mehmet kardeşimizin durumu gayet iyi ve tüm Ispartalılara selam söyledi" ifadelerine yer verdi. 

Feti Kılıç

 

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