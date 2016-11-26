Görevden dönen Köklüce Jandarma Komando Taburu'nu vatandaşlar tabur girişinde davul-zurna eşliğinde, sevgi gösterileri ve alkışlarla karşılanarak çiçekler verildi. Duygulu anların yaşandığı karşılama programında, Tabur Komutanı Yarbay Haydar İrban, askerlere komando yemini ettirdi. Asker yakınlarının da katıldığı karşılama nedeniyle taburun bulunduğu binanın önündeki alanda tören düzenlendi.

Burada konuşan Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, "Bize emanet olan bu vatan evlatlarının burnu bile kanamadan, namusuyla, şerefiyle en güzel şekilde görevlerini yapıp birliklerine kavuşmalarından mutluluk duydum. Kahraman askerlerimiz hepiniz yuvanıza hoş geldiniz. Sizler 16 ay boyunca orada büyük bir kahramanlıkla cesaretle büyük bir özveriyle ülkemizin serhat boylarından olan buradan çok uzakta olan ailenizden sevdiklerinizden çok uzak bir şekilde özveriyle görev yapıyorsunuz ve terör örgütüne karşı birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize kastetmiş olan düşmanlara karşı çelik gibi durdunuz. O açıdan 16 ay boyunca sizin verdiğiniz hizmet ülkemiz için çok önemlidir. Sizin özveriniz kahramanlığınız fedakarlığınız bu ülkenin birliğini bütünlüğünü koruyor. Bu özveriniz hiçbir zaman unutulmayacak. Bizler de aileleriniz gibi sevinçliyiz, buraya sağ salim dönmenizden dolayı mutluyuz. İnşallah sizler çelik gibi durduğunuz sürece bu ülkeye hiç kimseye kast edemeyecektir, bu ülkenin birliğini beraberliğini hiç kimse bozamayacaktır” dedi.

Törende ayrıca nişanlı bir çiftin buluşması ise duygu dolu anların yaşanmasın neden oldu.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan da duygu dolu konuşmasında, “Gözümüzün nuru askerlerimiz hepiniz Niksar’ımıza hoş geldiniz, Allah sizleri daim eylesin, Rabbim sizlere sağlık sıhhat versin” ifadelerini kullandı.

Törene ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Yavuz, TEM Şube Müdürü jandarma Yarbay Ahmet Kaya, Jandarma Albay Milbay Şahin, Köklüce Komando Tabur Komutanı Yarbay Haydar İrban, resmi daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Tören alanında ayrıca komandolar için kurban kesildi, dualar edildi ve kavurma pilav yenildi.

SEDAT ÖZATA