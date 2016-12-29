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Kahraman: 'Onbudsman Meclisin halka dönük çözüm merkezi'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve denetçiler, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı makamında ziyaret etti.

Kahraman: Onbudsman Meclisin halka dönük çözüm merkezi

29 Aralık 2016 12:58

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kamu denetçileri, TBMM tarafından seçilip görevlerine başladıktan sonra heyet olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı ziyaret ettiler. Ziyarette Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 5 Aralık’ta yapılan devir teslim törenine katılımından dolayı Kahraman’a teşekkürlerini iletti. Ombudsmanlığın Türkiye’de idare ile vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları yargıya gitmeden önce hızla çözmeye çalışan kurum olduğunu belirten Malkoç, vatandaşın hak arama kültürünün yaygınlaşması, iyi yönetimin gerçekleşmesi ve bürokratik oligarşi ile mücadele için çalışacaklarını vurguladı. Devletle vatandaş arasında köprü olacaklarını belirten Malkoç, ombudsmanlığın vatandaş için hacet kapısı olduğunu söyledi. Kurumun vatandaş nezdinde bilinmesinin çok önemli olduğunu belirten Malkoç, bu kapsamda illerde konferanslar, ziyaretler, STK’lar ile ortak çalışmalar ve halk buluşmaları yapacaklarını ifade etti. Ulusal ve uluslararası çalışmalarla kurumun bilinirliğini arttıracaklarını belirten Malkoç, kendisini ve heyetini kabulünden dolayı Kahraman’a teşekkür etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kamu Denetçiliği Kurumunun Meclis adına vatandaşların problemlerini çözmeye çalışan bir kurum olduğunu, ombudsmanlığın bir nevi Meclisin halka dönük çözüm merkezi olduğunu vurguladı. Kurumun aktif olarak çalışması halinde idarenin de daha verimli çalışacağını belirten Kahraman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ombudsman Malkoç’a ve heyetine çalışmalarında başarılar diledi. 

Etiketler: ismail kahraman


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