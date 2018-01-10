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Kahraman otobüs şoförü, bayılan genci hastaneye böyle yetiştirdi

Fatih’te özel halk otobüsünde kendinden geçerek yere yığılan genci otobüs şoförünün çabası kurtardı. Yere yığılarak hareketsiz halde yatan genci otobüsle hastaneye yetiştirdi. Kahraman şoförün mücadelesi otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kahraman otobüs şoförü, bayılan genci hastaneye böyle yetiştirdi

10 Ocak 2018 09:25

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Ocak Pazartesi günü sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Kuyumcukent - Yenikapı arasında sefer yapan 31 numaralı özel halk otobüsü, Fatih Millet Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu sırada yolculardan biri kendinden geçerek yere yığıldı. Gencin yere yığıldığını gören vatandaşlar bayılan gence yardım etmek için seferber oldu. Vatandaşların çabaları genci kendine getiremezken, devreye özel halk otobüsünün şoförü girdi. Seyir halinde oldukları Millet Caddesi üzerinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olduğunu fark eden şoför Cemal Akdağ, ambulans bekleyerek vakit kaybetmemek adına gaza basarak hastaneye doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde trafiğin seyrek olmasının da etkisiyle kısa bir süre içerisinde hastaneye ulaşan şoför Cemal Akdağ, otobüs içerisinde baygın yatmakta olan genci Acil Servis kapısında sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık ekipleri baygın gence ilk müdahaleyi otobüs içerisinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından genç sağlık ekipleri tarafından acil servise alınarak tedavisine devam edildi.

"Kim olsa aynısı yapardı"

Genci otobüsüyle acil servise yetiştiren şoför Cemal Akdağ, "Yolcu yere düşünce millet ayaklandı. Hastaneye yakındık, vatandaşlar 'hastaneye gidelim' dedi. Acil servisin önüne kadar gittik. Güvenlikçi arkadaşlar geldi, ardından sedye getirdiler. Ardından alıp acil servise götürdüler. Ben de aracımı döndürdüm, normal seferime devam ettim. Bir hayat kurtarmış olduk. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Yolcular bu davranışımdan ötürü teşekkür etti. Yardımcı oldular’’ ifadelerini kullandı.

Otobüsüyle acil servise kadar giren şoförün mücadelesi kamerada

Seyir halinde olan otobüs içerisinde yaşanan panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Gencin yere yığılarak baygın geçirdiği ve ardından vatandaşların baygın gence yardım etme çabaları otobüse ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Vatandaşların çabalarının sonuçsuz kalması üzerine şoför Cemal Akdağ’ın devreye girerek baygın genci acil servise yetiştirme çabası da kameralara yansıyor. Özel halk otobüsüyle hastanenin acil servisine kadar giden şoför Cemal Akdağ’ın güvelik görevlilerine acil bir durum olduğunu ifade ederek yardım istediği görülüyor. Yardım isteği üzerine otobüs içerisine gelen sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi yaparak acil servise alıyor.
Şoförün duyarlı davranışıyla hastaneye yetiştirilen gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Caner Sönmez - Oğuzcan Yazar - Volkan Kayalar

 

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