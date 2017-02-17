İzmir Adliyesi'ne düzenlenen bombalı terör saldırısı sırasında 3 çocuk babası trafik polisi Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık göstererek teröristlerle son kurşununa kadar çatışıp şehit düşmüştü. Yaptığı kahramanlıkla milyonların gönlünde taht kuran Sekin’in Bodrum’da yaşayan amcası Mehmet Sekin 77 yaşında hayatını kaybetti.

Gümbet Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Sekin sabaha karşı fenalaştı. Sekin'in ailesi 112 ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Sekin’i kurtaramadı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Sekin için bugün ikindi namazından sonra Türbe Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sekin’in çocukları ailesi ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz’da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sekin’in Türbe Mezarlığına defnedildi.



Eren Ayhan

