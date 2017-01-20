İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak tarihinde gerçekleşen hain terör saldırısını canı pahasına önleyerek şehit düşen polis Fethi Sekin'in adı, Bayraklı ilçesindeki okula verildi. Sekin'in çocukları Mustafa Taşdemir İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Nisa Nur Sekin, Osman Çınar Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Burak Tolunay Sekin ile Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrenci Zeynep Dila Sekin; anneleri Rabia Sekin ile Şehit Fethi Sekin İlkokuluna gelerek karnelerini aldı. Şehidin çocuklarına karneleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın tarafından verildi.

Şehit çocukları, karnelerinin yanı sıra teşekkür belgesi, takdir belgesi ve onur belgesi de aldı. Vali Ayyıldız, "Babaları Türkiye'yi onurlandırdı, çocukları da onu onurlandırdı" dedi.

688 bin 690 öğrenci karne aldı

Tören için okula gelen Vali Erol Ayyıldız, ilk olarak ziyaret ettiği birinci sınıf öğrencilerine karneleri ile hediyelerini verdi. Erol Ayyıldız, çocukların sıralarında oturup onlarla sohbet etti. Tören sonrasında açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, İzmir genelinde 688 bin 690 öğrencinin karne aldığını bunlardan 56 bin 506’sına ilk kez karne verildiğini ifade etti. Fethi Sekin’in çocuklarının kendilerine emanet olduğunu, eğitimleriyle yakından ilgileneceklerini söyleyen Yahşi, il genelinde karne dağıtımı sırasında bir olumsuzluk olmadığını anlattı.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri

