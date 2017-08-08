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Kahraman şehidin kardeşine anlamlı jest

İzmir'de kahramanca mücadele edip şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in evlenen kardeşine, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, gelin arabası olarak makam aracını verdi.

Kahraman şehidin kardeşine anlamlı jest

08 Ağustos 2017 22:42
Kahraman şehidin kardeşine anlamlı jest - Tıkla İzle

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir adliyesine yönelik gerçekleştirilmek istenen terör saldırısını önleyen ve kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in kardeşi Vedat Sekin bugün Gülsüm Uraz ile dünya evine girdi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da, şehit Sekin'in kardeşine mutlu günlerinde anlamlı bir jestte bulundu. Başkan Yanılmaz, makam aracını gelin arabası olarak şehidin kardeşine verdi. Sultan Sarayında gerçekleşen düğüne de katılan Başkan Yanılmaz, çiftlerin nikahını kıydı. Çiftin nikah şahidi ise, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Baskil Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül oldu.

Evliliğin aile yolunda atılan önemli bir adım olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Aile toplumun temel taşıdır. Bir aile ne kadar sağlam olursa toplumda o kadar sağlam olur. Ailenin sağlam olması da karı koca arasındaki mutlulukla bağlantılıdır. Rabbim mutluluğunuzu artırsın. Ailenin mutlu kılan unsurlardan bir tanesi de çocuklardır. Rabbim sizlere vatanını, bayrağını ve milletimizi seven, inancı uğruna mücadele edecek cesarete sahip çocuklar nasip etsin” dedi.

Cumhurbaşkanının 4 çocuk tavsiyesini hatırlatan Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, “Cumhurbaşkanımız bunu boşuna söylemiyor. Bizim temelimiz sağlam aileden geçiyor. Bu ailenin temeli zaten sağlam. Oradan yetişecek evlatlar vatana millete faydalı olacaklar. Elazığlı gibi olsunlar yeter. Vedat, şehidimizin en küçük kardeşi. Tüm şehitlerimize rabbim rahmet eylesin. Anneside vefat etmişti. Rabbim ona rahmet eylesin. İki aileyi de tebrik ediyoruz. Ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye konuştu.
Sekin çiftinin düğününe il protokolüyle birlikte Baba Mehmet Zeki Sekin, şehit Fethi Sekin'in ailesi, kardeşleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. 

Kamil Can Kılıç
 

Etiketler: elazığ, Fethi Sekin


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