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Kahraman şoför, 11 aylık Ömer Asaf'ı ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park otobüsünde dili boğazına kaçan Ömer Asaf bebeği kurtaran Şoför Hayrettin Şahin, kurtardığı Ömer Asaf’ı ziyaret etti.

Kahraman şoför, 11 aylık Ömer Asafı ziyaret etti

02 Ocak 2018 17:10
Kahraman şoför, 11 aylık Ömer Asaf'ı ziyaret etti - Tıkla İzle

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir içi seferi yapan Ulaşımpark’a ait Hereke-Umuttepe güzergahında sefer yapan şöför Hayrettin Şahin, dili boğazına kaçan Fatma Sercan Şimer çiftinin imdadına yetişti. Aracı durduran Hayrettin Şahin, 11 aylık bebeği aldığı ilk yardım eğitimden bilgilerden yararlanarak kurtardı. Yaşanan üzücü olayı şaşkınlıkla izlenen anne - baba çocuklarının kurtarılmasına sevinirken, Şoför Hayrettin Şahin de Ömer Asaf’ı ziyaret ederek sevinçlerine ortak oldu. Baba ve anne çocuklarını kurtaran Şahin’e teşekkür etti.

Bebeği hayata döndüren otobüs şoförü kamerada Bebeği hayata döndüren otobüs şoförü kamerada

“Onun sayesinde çocuğumuz hayatta şu an”

Şoför Hayrettin Şahin sayesinde çocuklarının hayatta kaldığını ifade ede baba Sercan Şimer, “Sabah saat 7.30 gibi Üniversite Hastanesi’ne giden otobüste giderken birden çocuk kucağımda baygınlık geçirmeye başladı, ne yapacağımı bilemedim. Hemen Şoför Hayrettin Bey ilk yardımı biliyormuş, eğitimini almış. Onun sayesinde de çocuğumun hayatı kurtulmuş. Benim elim ayağım tutuldu, panik oldum ben o sırada. Zaten ikimiz vardık otobüste. Ben panik oldum. Panik olunca Hayrettin Bey de anladı durumu biz panik olunca. Geldi ve müdahale etmeye başladı. Onun sayesinde çocuğumuz hayatta şu an. Sonra çocuk kendine geldi ve o anda ambulansı aradı ve ambulans geldi götürdü anında. Hayrettin Bey’e teşekkür ederim. Dua ediyorum ben, herkes dua ediyor. Onun sayesinde şu an çocuk hayatta.” Dedi.

“Bana dua etsinler, başka da bir isteğim yok”

KOcaeli Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde Ömer Asaf’ı kurtardığını söyleyen şoför Hayrettin Şahin, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park’ın bizim için düzenlemiş olduğu bir eğitim var. Tabii ben de oradan aldığım eğitimlerden faydalanarak olan tecrübemle müdahale ettim Allah’ın yardımıyla ve Allah korudu. İnşallah o da vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat olur. Benim sadece duaya ihtiyacım var, bana dua etsinler, başka da bir isteğim yok” şeklinde konuştu.

Refik Fidan

 

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