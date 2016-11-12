Sakarya Meydan Muharebesi kahramanlarından biri olan, Giresun Tirebolulu Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Yunan askerleri tarafından şehit edildiği Haymana’nın Katrancı Köyü’ndeki kayıp mezarı köylüler tarafından yapılan arazi düzenlemesinde ortaya çıktı. Yapılan incelemede bulunan mezarın 95 yıl önce Mangaldağı’nda Yunan askerlerine geçit vermeyen kale de kahramanlık destanı yazan Tirebolulu 42. Alay Komutanı Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’a ait olduğu belirlendi.

Tirebolulu 42. Alay Komutanı Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’ın köylerinde mezarının olduğunu dedeleri tarafından anlatıldığını belirten Katrancı Köyü’nden Mehmet Kaya şunları söyledi: “Öncelikle bu mezarın bulunması ve kahraman şehidimizin bu topraklarda yatması bizim için büyük bir şereftir. Biz öncelikle burayı devletimizden anıtlaştırmasını istiyoruz. Kahraman Binbaşı ile ilgili büyüklerimizin anlattıkları şu şekildedir. Cephede şarapnel parçası ile kolu kopacak şekilde yaralı olarak köye gelir. Köyde ki kadınlar yaralı Binbaşı’yı saklamak isteseler de Yunan askerleri tarafından yapılan takip sonucu bulunur ve Katrancı köyünde şehit edilir. Tabi yine köyde ki kadınlar ona bir mezar kazarak onu buraya defnederler. O dönem köyün tüm erkekleri cephededir. O günden sonra mezarı bir türlü bulunamamıştı. Arazi çalışmasında köylülerin dikkatini bu taşlar çekiyor. Ve o dönem anlatılanlar ile de uyuşunca hemen yetkililere haber verildi. Yapılan incelemede burada yatan kişinin Tirebolulu 42. Alay Komutanı Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan olduğu kanıtlandı.”

Hamza Kabasakal