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Kahraman trafik polisine yağmur altında hüzünlü veda

İzmir Adliyesinde gerçekleşen terör saldırısında ölümü göze alarak teröristlerle silahının son mermisine kadar çatıştıktan sonra şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için yağmur altında İzmir Valiliği önünde tören düzenlendi.

Kahraman trafik polisine yağmur altında hüzünlü veda

06 Ocak 2017 13:39
Kahraman trafik polisine yağmur altında hüzünlü veda - Tıkla İzle

İzmir Adliyesinde, teröristlerin bombalı aracı patlatması sonucunda trafik polisi Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can şehit düşerken, hain saldırı da 9 kişi yaralanmıştı. Adliye'de şehit düşenler için veda töreni düzenlenirken, teröristlerle silahının son mermisine kadar çatışan ve şehit düşen Fethi Sekin içinde bir törende İzmir Valiliği önünde gerçekleştirildi. Şehit polisin cenazesi, tören mangası eşliğinde valilik bahçesine getirildi. Törene ayrıca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi katıldı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, törende yaptığı konuşmada şehit polis Fethi Sekin'in teröristlerle son nefesine kadar çatıştığını söyledi.

Bakan Bozdağ: "Terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, törende bir konuşma yaptı. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Bozdağ, "Şehit Fethi Sekin'in manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Gerçekten ilimizi büyük bir felaket ve faciadan kurtardı. Bunu sağlayan şuanda hep birlikte dua ile rabbimize uğurlamak üzere hazırlandığımız Fetih Sekin kardeşimizdir. Dün sadece şehit olarak cennete gitmedi aynı zamanda daha bir çok insanımızın şehadet mertebesine ulaşmasına yada gazi olmasına engel oldu. Büyük bir faciayı önledi. İzmir bu noktada geçmişte de büyük sınavlar verdi. Bildiğimiz gibi Hasan Tahsin düşmana ilk kurşunu sıktığında buradan yükselen ateş bütün Türkiye'yi kapladı. Bugün hür ve bağımsız bir ülkede yaşama imkanını elde ettik" dedi. 

Bozdağ, şöyle devam etti:
"Ömer Halis Demir nasıl bu kirli oyunu bozduysa, şehadet mertebesine ererek ülkemizin yolunu açtıysa Fethi Sekin kardeşimde dün aynı şekilde kendini feda ederek büyük bir felaketin önüne geçmiştir. Ben bu vesileyle şehidimiz Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize, emniyet mensuplarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı şekilde adliye çalışanımız Musa Can'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Türkiye terörle etkin ve kararlı mücadelesini her zaman olduğu gibi bugün daha da güçlü etkin bir şekilde sürdürecektir. Bölücü terör örgütü PKK, DHKP-C, FETÖ DEAŞ adları ne olursa olsun, hedefleri ne olursa olsun, kullanan sahipleri kim olursa olsun onlarla ve onların kullandığı bütün terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ben bu vesileyle Fethi Sekin gibi ülkesini korumak için şehadet makamına yükselen bütün asker, polis ve sivil şehitlerimizi dua ile yad ediyorum."
Konuşmaların ardından diyanet görevlisi Kur’an-ı Kerim tilaveti yaparak şehitler için dua etti. Polis memuru Fethi Sekin’in cenazesi, toprağa verilmek üzere daha sonra yağmur altında memleketi Elazığ'a gönderildi.

Kahraman polis katliamı önlendi
Şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ölümü göze alarak büyük bir katliamı önledi. Adliye girişindeki trafik noktasında görevli olan polis memuru Sekin, şüpheli bir aracı durdurmak istediği sırada teröristlerin ateşiyle karşılaştı. Çatışma sırasında teröristlerin arkasına saklandığı aracın yakınına kadar giden Sekin, bu sırada uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristlerden birini yakın mesafeden vurdu. Mermisi bitince bölgeden uzaklaşmaya çalışan Sekin, diğer terörist tarafından vurularak şehit edildi. Sekin’i şehit eden terörist daha sonra olay yerine gelen diğer polisler tarafından öldürüldü.

Annesini 56 gün önce kanserden kaybetmiş
Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olan Fethi Sekin’in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin’i 56 gün önce kanserden dolayı kaybettiği, 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin’in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir’deki oğlunun yanına gittiği öğrenildi. Fethi Sekin'in 2014 yılı Mayıs ayında geçirdiği kazada ölümden döndüğü belirtildi. 

Atakan Şen - Aykut Yeniçağ - Önder Aydın - Sinan Yeniçeri
 

Etiketler: Fethi Sekin


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