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Kahraman Türk 6 Alman’ı yangından kurtardı

Almanya’da çıkan yangında apartmanda mahsur kalan 6 Alman’ı kurtaran Türk vatandaşı ülkede ’kahraman’ ilan edildi.

Kahraman Türk 6 Almanı yangından kurtardı

14 Şubat 2017 12:13

Almanya’nın Ahlen şehrinde yaşayan iş adamı Adem Türkoğlu, geçtiğimiz hafta iş yerinin karşısındaki apartmanın bodrum katında çıkan yangın sonucu içeride mahsur kalan 6 Alman’ı kurtardı.

Emanuel Von Kettler Sokağı’ndaki yangının 48 yaşındaki Türk iş adamı tarafından zamanında fark edilmesi büyük bir faciayı önledi. Türkoğlu’nun yaşları 4 ile 14 arasındaki 4’ü çocuk 6 kişiyi kurtarması Alman gazetelerinde de geniş yer buldu. Yangın ise 30 itfaiye eri ve 10 itfaiye aracı tarafından yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Yaşananları anlatan Zonguldaklı iş adamı Adem Türkoğlu, "Arabamdan bir şey almak için dışarı çıkmıştım. Duman ve kokunun nereden geldiğini merak ettim ve komşunun kellerinden alevlerin yükseldiğini gördüm. Koşar adımlarla ilerlerken 110’u aradım ve yangını bildirdim. Bu arada ’Yangın var’ diye bağırarak çevredekileri uyarıp içeri girdim. Merdiven arasını duman kaplamıştı. Üst kata çıkıp çocukları aşağıya indirdik. 89 yaşındaki yaşlı komşuyu da dışarı çıkarttıktan ve evde kimsenin kalmadığını öğrendikten sonra rahatladım" dedi.

Ertuğrul Yüksel 

Etiketler: Adem Türkoğlu, Alman, almanya, Kahraman Türk, yangın


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