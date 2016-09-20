Cenaze Törene 67 yaşındaki Halil Şervanlı'nın ailesi ve yakınlarının yanısıra çok sayıda seveni de katılırken, Meclis Başkanı İsmail Kahraman yaptığı konuşmada üzüntüsünü dile getirdi. Kahraman, “Kendisini tanımaktan çok büyük gurur ve onur duyuyorum. Eşsiz bir kişilikti. Üzüntümüz elbetteki var. Ama bu dünya fani. Ahirette hepimiz sevdiklerimizle buluşacağız. Allah geride kalanlara sabır versin. Şehitlerimiz var, acılarımız var. Onlara da rahmet diliyorum” dedi.

İl Müftüsü Emrullah Üzüm ve imamlar eşliğinde Ulu (Eski) Cami’nde Halil Şervanlı'nın cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Meclis Başkanı Kahraman ve Bakan Müezzinoğlu Şervanlı'nın tabutunu taşımaya yardım etti.

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı

EDİRNE