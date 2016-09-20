Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kahraman ve Müezzinoğlu, Birlik Vakfı Şube Başkanı’nın cenazesine katıldı

Kahraman ve Müezzinoğlu, Birlik Vakfı Şube Başkanı’nın cenazesine katıldı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Birlik Vakfı Edirne Şube Başkanı Halil Şervanlı’nın Edirne’deki cenaze törenine katıldı.

Kahraman ve Müezzinoğlu, Birlik Vakfı Şube Başkanının cenazesine katıldı

20 Eylül 2016 18:54

Cenaze Törene 67 yaşındaki Halil Şervanlı'nın ailesi ve yakınlarının yanısıra çok sayıda seveni de katılırken, Meclis Başkanı İsmail Kahraman yaptığı konuşmada üzüntüsünü dile getirdi. Kahraman, “Kendisini tanımaktan çok büyük gurur ve onur duyuyorum. Eşsiz bir kişilikti. Üzüntümüz elbetteki var. Ama bu dünya fani. Ahirette hepimiz sevdiklerimizle buluşacağız. Allah geride kalanlara sabır versin. Şehitlerimiz var, acılarımız var. Onlara da rahmet diliyorum” dedi. 

İl Müftüsü Emrullah Üzüm ve imamlar eşliğinde Ulu (Eski) Cami’nde Halil Şervanlı'nın cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Meclis Başkanı Kahraman ve Bakan Müezzinoğlu Şervanlı'nın tabutunu taşımaya yardım etti. 

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı
EDİRNE 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!