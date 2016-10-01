TBMM Tören Salonu’nda 26. Dönem 2. Yasama yılı resepsiyonu veriliyor. Kahraman, resepsiyonda içki servisi yapılmamasına yönelik olarak, "Söyleyecek bir şey yok. Normal bir hadise. Anormal bir durum yok. Her şey normal, her şey güzel" dedi.