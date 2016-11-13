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Kahramanlar Koşusu'nda 80'lik sporcular gençlere taş çıkardı

Vodafone 38. İstanbul Maratonu Kahramanlar Koşusu'nda skolyoz hastası 83 yaşındaki Hüseyin Yılmaz Özen ve Almanya'dan maraton için gelen 80 yaşındaki Hatice Şahin, performanslarıyla gençlere taş çıkardı.


13 Kasım 2016 11:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 38. Vodafone İstanbul Maratonu Kahramanlar Koşusu, her yaştan on binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlangıç yerine gelen vatandaşlar, 15 Temmuz şehitleri için koştu. Birbirinden ilginç görüntülerin oluştuğu maratonda, 83 yaşındaki Hüseyin Yılmaz Özen ve Almanya'dan maraton için gelen 80 yaşındaki Hatice Şahin gençlere taş çıkardı. Top sektirme rekortmeni bir vatandaş da 15 Temmuz şehitleri için maratona katıldığını söyleyerek, uzun süre top sektirdi.

Maratona yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda vatandaş katılırken, Kastamonu'dan gelen bir grup vatandaşın giydiği Kurtuluş Savaşı dönemi üniformaları ve ellerindeki maket silahlar dikkat çekti. Bazı vatandaşlar küçük çocuklarıyla koşuya katılırken, kimileri ise evcil hayvanlarıyla birlikte koşuda yerini aldı. Maratonda vatandaşlar tekbirler ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganlarıyla yürüdü.

“Sonuna kadar gitmeye çalışacağım”
Elinde bastonu ile maratona katılan 83 yaşındaki skolyoz hastası Hüseyin Yılmaz Özen, gençlere örnek olacak bir performans sergiledi. Özen, “Maratona çok katıldım daha önce. Dağdan düştüğüm için sırtımda skolyoz var. Sonuna kadar gitmeye çalışacağım” dedi.

“80 yaşındayım, şehitler için yürüyorum”
Almanya'dan maraton için geldiğini söyleyen 80 yaşındaki Hatice Şahin ise, “Yeni geldim Almanya'dan, kızımın misafiriyim. Yürüyüş için geldim, 80 yaşındayım, şehitler için yürüyorum. Zorlanmam ben, her gün yürüyüş yapıyorum” şeklinde konuştu. 

Mustafa Esen
 

Etiketler: kahramanlar koşusu


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