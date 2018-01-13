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Kahramanlardan gururlandıran video, 'Jandarma varsa güven var'

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından büyük özveri ile görevini yürüten jandarma timlerinin hangi koşulda vatanı koruduğunu gösteren bir video yayınlandı.

Kahramanlardan gururlandıran video, Jandarma varsa güven var

13 Ocak 2018 12:12

Operasyona giden jandarma timlerini konu alan videoda kar, kış, dağ, bayır ve zorlu coğrafyada çetin kış şartlarına rağmen gösterilen özveri öne çıktı. Hiçbir zorluğa aldırmadan, gözünü kırpmadan vatan için koşarak ölüme giden jandarma timlerinin operasyon bölgelerinden çekilen görüntülerle oluşturulan video izleyenleri gururlandırdı.

“Soğuk yok, inanç var”

Çetin kış şartlarına rağmen üstün performansla görevini yerine getiren jandarma için çekilen videoda yapılan seslendirmede, “Burada kar yok, fedekarlık var. Burada fırtına yok, feregat var. Dağ tepe yok, vatan, millet var. Soğuk yok, inanç var. Zorluk yok, korkusuzluk var. Burada jandarma var. Jandarma varsa güven var” denildi.

“Jandarma varsa güven var”

Dosta gurur, düşmana korku salan videoda yapılan seslendirmede ‘Jandarma varsa, güven var’ vurgusu yapıldı. Yayınlanan video kar, kış, soğuk dinlemeden vatana sadakatini en zorlu koşullarda kahramanca gösteren jandarma timlerinin vatana ve millete olan inancını hatırlatmak için büyük etki uyandırdı. 1839’dan bu yana vatan toprağının basılmadık yerini bırakmayan, gittiği her yerde güven ve huzur ortamını sağlayan milletin kahraman evlatlarına vefa ile hazırlanan video, ‘Jandarma varsa güven var’ seslendirmesiyle tamamlandı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından çekilen videoyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu'nun yaptığı paylaşım binlerce kişi tarafından beğenildi. 

Abdulkerim Kantarcıoğlu

Etiketler: jandarma, video

 

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