Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar’ projesi kapsamında 15 Temmuz kahramanları Manisalılarla buluştu. Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleşen geceye Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Kovancılar, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi Başkanı Recep Özgüvenç, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Oyuncu İsmail Hakkı’nın maderatörlüğünü yaptığı programa FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin püskürtülmesinde büyük rol oynayan vatandaşlardan Abdullah İrgin, Yaşar Yaldız, İsmet Doğan ve Rukiye Dağ konuşmacı olarak yer aldı.

Program öncesi sahne alan Sanatçı Orhan Çakmak, darbe girişimi ile ilgili bestelediği iki marşı seslendirdi. Ardından sanatçı Üzeyir Aktulum ise 15 Temmuz'da yaşanan olaylar üzerine yazdığı 'Evladı Fatihan' isimli türküyü söyledi. Yoğun katılımın olduğu program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Veysel Çelikdemir'in '15 Temmuz' temalı kum sanatı gösterisi büyük alkış aldı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yaptığı konuşmada, “15 Temmuz’da Rabbimin büyük lütfu, rahmeti ve yardımı ile bu coğrafyadan bütün dünya ufkuna öyle bir söz yankılandı ki, bu ses tüm zulüm zincirlerini oldukları yerde kırıp dökerken tüm mazlum yüreklere de su serpti. Tüm kuytu köşelerde bu sesin beslediği ümit çiçekleri bir kez daha yeryüzüne baş gösterdi. Bu manada sizler ne kadar samimiyetle selamlansanız ne kadar samimiyetle kutlansanız azdır. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarını hepimiz adına rahmetle yad ediyorum. Rabbim onları rahmet kucağında inşallah ebediyen peygamber efendimizin misafiri olarak ağırlasın. Başta yakınları olmak üzere bu şehitlere sahip olmaya nail olmuş bizlere selamın rahmetini merhametini esirgemesin hak etmişlerimizi bu şehitlerimizin şefaatinden mahrum etmesin. Bu program vesilesiyle aramızda bulunan misafirlerimiz var günün kahramanları bizim kahramanlarımız hepimizin kahramanları. Bizim yüreklerimizin temsilcilerine hepimiz adına Manisa vilayeti adına Manisalı hemşehrilerimiz adına onlara hoş geldiniz diyorum. Böyle bir programı 81 ilde düzenledikleri için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılınç’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gözyaşları sel oldu

Zaman zaman duygulu anların yaşandığı gecede vatandaşlar 15 Temmuz’u kahramanlardan dinlerden gözyaşlarını tutamadı. Darbe gecesi yaşadıklarını anlatan Yaşar Yaldız, “Hiç bir şey düşünmeden bayrağımı aldım hızlı bir şekilde. Çünkü vatan severlik bu milletin bir karakteridir. Milletimiz bayrağımız esaret altına giremez. Aslında kahraman olarak kendimi görmüyorum. Bu yüce şanlı milletin bir evladı olmak zaten büyük bir kahramanlık. Onların arasında olmak benim için büyük bir onurdur. Vatanına sahip çıkan nice insanlar var. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

15 Temmuz gecesi İstanbul’da olduğunu belirten İsmet Doğan, “15 Temmuz akşamı İstanbul’daydım. Bir hafta sonra dünya şampiyonası seçmelerim vardı. Dünya şampiyonluğundan önce istediğim bir duam vardı. Rabbime şehit olmak istiyorum diye bana şehadeti nasip et diye hep dua ederdim. 15 Temmuz’dan iki buçuk ay önce bir rüya gördüm. İsrail askerleri şehri kuşatıyorlardı. 15 Temmuz akşamı vurulduğumda hastanede gördüğüm rüya aklıma geldi. Dedim ki Elhamdulillah Rabbim bana önceden göstermişti” ifadelerini kullandı.

Şehit Cuma Dağ’ın eşi Rukiye Dağ, “Gençlik ve Spor Bakanlığımıza 15 Temmuz bilincini yaşatmaya çalıştığı için teşekkürü bir borç biliyorum. 15 Temmuz’da şehit olan gazi olan insanların kesinlikle unutulmaması gerekiyor. O gece Cumhurbaşkanlığı külliyesine giderken kendimi tankların önünde buldum. Elimizde sopa dahil hiç bir şey yoktu. Eşimle telefonla son konuşmam orada oldu. Sonra helikopterle üstümüz tarandı. O tarama sırasında eşim şehit oldu ama takdiri ilahi kaza, kader ve Müslüman olarak da biz bunlara iman etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Abdullah İrgin ise şu ifadeleri kullandı: “Bu hainler vatanı almaya çalıştılar. Ancak bizim cesedimizi çiğneyerek alabilirler. O gece vatana can feda etme günüydü. Bizler ezanla geldik, selayla gideriz. Allahu Teala o gece bize şehadeti nasip etmedi. Allahu Teala bu hainlere fırsat vermemek için bu necip milletin içindeki korkuyu öyle bir alıp, öyle bir cesaret verdi ki bu hainler neye uğradıklarını şaşırdılar”

Program sonunda protokol tarafından konuşmacılara Türk Bayrağı ve hediyelerle verildi.

