Kahramanmaraş asayiş uygulaması 850 polis ile yapıldı



Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde şüpheli görülen araçlar ve kişiler üzerinde aramalar yapıldı. Şehir içindeki ve şehir girişlerinde bulunan araçlar didik didik aranırken sürücüler ve yolcularda ise Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulamada, umuma açık yerler, park bahçeler, sokak araları, kafeler, şüpheli kişiler ve araçlar arandı. Suç ve suç unsuru bulunan kişilere cezai işlemler uygulandı.

Operasyona, Asayiş, Narkotik, KOM, Çevik Kuvvet, sivil ekipler ile Narkotik polisler katıldı.

Halil Koyun