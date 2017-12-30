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Kahramanmaraş asayiş uygulaması 850 polis ile yapıldı

Yılbaşı öncesi Türkiye genelinde yapılan “Güven ve Huzur Uygulaması”nın Kahramanmaraş ayağı birçok noktada yaklaşık 850 polisin katılımıyla yapıldı.

Kahramanmaraş asayiş uygulaması 850 polis ile yapıldı

30 Aralık 2017 01:27


Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde şüpheli görülen araçlar ve kişiler üzerinde aramalar yapıldı. Şehir içindeki ve şehir girişlerinde bulunan araçlar didik didik aranırken sürücüler ve yolcularda ise Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulamada, umuma açık yerler, park bahçeler, sokak araları, kafeler, şüpheli kişiler ve araçlar arandı. Suç ve suç unsuru bulunan kişilere cezai işlemler uygulandı.
Operasyona, Asayiş, Narkotik, KOM, Çevik Kuvvet, sivil ekipler ile Narkotik polisler katıldı. 

Halil Koyun

Etiketler: asayiş, kahramanmaraş, polis

 

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