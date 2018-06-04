“Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor” projesi ile öğrencilere kitap desteği

Onikişubat Belediyesi’nin model projelerinden biri olan “Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor” projesi devam ettiği dört yıl boyunca eğitime ve öğrencilerin kitap okumasına ciddi oranda katkı sağladı. Her yıl Onikişubat Belediyesi tarafından 5’li ve 10’lu setler halinde sadece Onikişubat ilçesine değil, Kahramanmaraş’ta bulunan tüm okullara dağıtılan kitaplar, öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber yürütülen proje kapsamında toplamda 153.500 kitap basımı gerçekleştirildi.



Büyük ses getiren projenin sadece son yılında 800.000 okuma elde edilirken, başladığı günden bu yana toplamda 1 milyon 660 bin okuma oranına ulaşıldı. Projenin son yılında öğrenciler, dağıtılan kitaplardan başarı oranlarını tespit etmek amacıyla sınava tabi tutuldu.



Projenin ilk sınavına katılan 88.000 öğrenci içinden tüm soruları doğru cevaplayan 3605 öğrenci final sınavına girmeye hak kazandı. Final sınavında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende dereceye giren öğrencilere 9 adet tam, 9 adet yarım, 9 adet çeyrek olmak üzere toplamda 27 altın ödülü verilirken, yarışma süresince öğrencilere destek veren danışman öğretmenlere de yarım altın verildi. Ayrıca finale girmeye hak kazanıp, derece alamamış öğrencilere de mansiyon ödülü verildi. Yarışma süresince yarışmayı takip eden komisyon üyelerine de ödül verilirken, tüm öğrencilere katılım belgesi verildi.

Okuma oranı belirlenen hedefi aştı

Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projesine adım atıldığı günden bu yana toplamda 1,5 milyon okuma hedefi belirleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, belirlediği başarı hedefini aşarak 1 milyon 660 bin okuma oranına ulaştı. Hem eğitime katkı sağlayıp, başarı elde ettikleri için, hem de belirledikleri hedefin üzerinde bir rakam elde ettikleri için mutluluğunu dile getiren Başkan Mahçiçek, “En önemlisi de gönüllerde yer edinmek, geleceğimizi kurtaracak nesillerimize bir nebzede olsa fayda sağlamaktır” dedi.



“Onikişubat Belediyesi’nden eğitime 45 milyon yatırım”

Onikişubat Belediyesi’nin kırsal ve merkez dâhil olmak üzere hizmet veren Bilgi Kültür Evleri, Sosyal Etkinlik Merkezleri, okullar, yurtlar, kırtasiye yardımı, kitap dağıtımları ile eğitim-öğretime kazandırdığı ve yardımda bulunduğu pek çok hizmetlerin toplam maliyeti 45 milyon ’dur.

