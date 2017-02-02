Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kurtuluş' coşkusunu oluşturmak için bu yıl da çok kapsamlı bir etkinlik programı hazırlandı. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri bugün başlayacak ve 12 Şubat tarihine kadar devam edecek. Her yıl büyük bir coşku ile kutlanan Kahramanmaraş’ın kurtuluşu çerçevesinde çeşitli konferanslar, spor karşılaşmaları, sergiler, konserler, gösteriler ve daha birçok alanda etkinlikler düzenlenecek. İl Kutlama Komitesi tarafından hazırlanan ve büyük kısmı Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerin oluşturacağı 'Kurtuluş Şenlikleri', bugün tüm kamu kurum ve özel kuruluşların binalarının, ev ve iş yerlerinin Türk bayrakları ile donatılması ile start alacak.

Kurtuluşun 97'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalarda 'Millî Mücadelede Maraş' sempozyumu, Uluslararası Güreş Turnuvası, yemek yarışmaları, fotoğraf sergileri ve konserler, kortej yürüyüşü, tiyatro ve halk oyunları gösterileri, Sütçü İmam Olayı’nın canlandırılması, okullara yönelik resim yarışmaları, çeşitli branşlarda spor turnuvaları, mehteran gösterileri gibi geleneksel olan tüm ritüellerin yaşatılacağı birçok etkinlik 'Kurtuluş Şenlikleri' kapsamında yer alacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, sadece kent halkını değil çevre illerden vatandaşların da bu coşkuya katılımını beklediklerini söyledi. Erkoç, bu özel ve anlamlı bayramın şanına yakışır şekilde kutlanacağını belirtti.