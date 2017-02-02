Diğer
Kategoriler

Kahramanmaraş 'Kurtuluş'unu kutluyor

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünde, 10 gün boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Kurtuluşunu kutluyor

02 Şubat 2017 16:59

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kurtuluş' coşkusunu oluşturmak için bu yıl da çok kapsamlı bir etkinlik programı hazırlandı. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri bugün başlayacak ve 12 Şubat tarihine kadar devam edecek. Her yıl büyük bir coşku ile kutlanan Kahramanmaraş’ın kurtuluşu çerçevesinde çeşitli konferanslar, spor karşılaşmaları, sergiler, konserler, gösteriler ve daha birçok alanda etkinlikler düzenlenecek. İl Kutlama Komitesi tarafından hazırlanan ve büyük kısmı Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerin oluşturacağı 'Kurtuluş Şenlikleri', bugün tüm kamu kurum ve özel kuruluşların binalarının, ev ve iş yerlerinin Türk bayrakları ile donatılması ile start alacak.

Kurtuluşun 97'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalarda 'Millî Mücadelede Maraş' sempozyumu, Uluslararası Güreş Turnuvası, yemek yarışmaları, fotoğraf sergileri ve konserler, kortej yürüyüşü, tiyatro ve halk oyunları gösterileri, Sütçü İmam Olayı’nın canlandırılması, okullara yönelik resim yarışmaları, çeşitli branşlarda spor turnuvaları, mehteran gösterileri gibi geleneksel olan tüm ritüellerin yaşatılacağı birçok etkinlik 'Kurtuluş Şenlikleri' kapsamında yer alacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, sadece kent halkını değil çevre illerden vatandaşların da bu coşkuya katılımını beklediklerini söyledi. Erkoç, bu özel ve anlamlı bayramın şanına yakışır şekilde kutlanacağını belirtti. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!