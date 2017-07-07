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Kahramanmaraş şehidine son görev

Şırnak’ta devriye görevi yürüten zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Ali Yardımcıoğlu, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş şehidine son görev

07 Temmuz 2017 18:10

Şırnak’ta düzenlenen askeri töreninin ardından karayoluyla Kahramanmaraş’a getirilen şehit Polis Memuru Ali Yardımcıoğlu (32) için memleketi Kahramanmaraş’ta cenaze töreni düzenlendi. Şeyh Adil Mezralığı Şehitliğinde düzenlenen tören, şehit Ali Yardımcıoğlu’nun özgeçmişinin okunmasıyla başladı.
Cenaze töreninde şehit babası Fahrettin, Fatma, eşi Merve ve kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti. Törende şehidin akrabaları ile yakınları, şehit Ali Yardımcıoğlu’nun Türk Bayrağına sarılı tabutunu sarılarak gözyaşı döktü.
Şehit Ali Yardımcıoğlu naaşı Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç’in cenaze namazını kıldırmasının ardından toprağa verildi. Tören saygı atışının ardından sona erdi.
Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhammet Özer - Halil Koyun 

 


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