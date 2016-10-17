Şehit Baş Polis Memuru İlhan Güleç’in naaşı Gaziantep’te düzenlenen resmi tören sonrası memleketi Kahramanmaraş’a getirildi. Şehidin cenazesi, helallik için baba ocağı olan Onikişubat ilçesine bağlı Süleymanşah Mahallesi’ne götürüldü.
Kahramanmaraş Merkez Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip düzenlenen tören, Güleç’in öz geçmişinin okunmasıyla başladı.
Cenaze namazı öncesi şehit annesi Saadet (77), eşi Beyhan (40), çocukları Neslihan Cansu Güleç (19) ile İrfan Güleç (15), teröre inat dimdik ayakta durdu. Şehidin çocukları, babalarını kepini giyerek uğurladılar. Şehit ailesinin son vedası yürekleri burktu.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit İlhan Güleç naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına konuldu. Güleç’in naaşı, Şeyh Adil Mezarlığı’nda yapılan saygı atışının ardından toprağa verildi.
Törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş milletvekilleri, Jandarma Adana Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, siyasi parti başkanları, belde belediye başkanları, şehit yakınları ve yüzlerce kişi katıldı.
Babası İrfan Güleç’i 25 yıl önce kaybeden şehit İlhan Güleç’in, 4 kardeşi olduğu öğrenildi.