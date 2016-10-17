Diğer
Kategoriler

Kahramanmaraş şehidini uğurladı

Gaziantep’te polis ekiplerinin bir hücre evine baskını sırasında canlı bombanın kendini patlatması sonucu şehit olan Baş Polis Memuru İlhan Güleç (49), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş şehidini uğurladı

17 Ekim 2016 17:05

Şehit Baş Polis Memuru İlhan Güleç’in naaşı Gaziantep’te düzenlenen resmi tören sonrası memleketi Kahramanmaraş’a getirildi. Şehidin cenazesi, helallik için baba ocağı olan Onikişubat ilçesine bağlı Süleymanşah Mahallesi’ne götürüldü.

Kahramanmaraş Merkez Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip düzenlenen tören, Güleç’in öz geçmişinin okunmasıyla başladı.

Cenaze namazı öncesi şehit annesi Saadet (77), eşi Beyhan (40), çocukları Neslihan Cansu Güleç (19) ile İrfan Güleç (15), teröre inat dimdik ayakta durdu. Şehidin çocukları, babalarını kepini giyerek uğurladılar. Şehit ailesinin son vedası yürekleri burktu.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit İlhan Güleç naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına konuldu. Güleç’in naaşı, Şeyh Adil Mezarlığı’nda yapılan saygı atışının ardından toprağa verildi.

Törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş milletvekilleri, Jandarma Adana Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, siyasi parti başkanları, belde belediye başkanları, şehit yakınları ve yüzlerce kişi katıldı.

Babası İrfan Güleç’i 25 yıl önce kaybeden şehit İlhan Güleç’in, 4 kardeşi olduğu öğrenildi.

Etiketler: İlhan Güleç, kahramanmaraş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!