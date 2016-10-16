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Kahramanmaraş'a çifte şehit ateşi düştü

Hakkari ile Gaziantep'te yaşanan terör saldırılarında şehit olan baş polis memuru İlhan Güleç ile Uzman Çavuş Mesut Polat’ın şehadet haberi ailelerine ulaştı.

Kahramanmaraşa çifte şehit ateşi düştü

16 Ekim 2016 17:27

Hakkari'de askerin arama tarama faaliyeti esnasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda Elbistanlı Uzman Çavuş Mesut Polat (24) şehit oldu. Şehit Mesut Polat’ın acı haberi, Pınarbaşı Mahallesi Serap Sokak’ta bulunan baba ocağına ulaştı. Baba Mehmet ve anne Erabia Polat’a tek oğullarının şehit düştüğü haberi Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz ve İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol tarafından verildi. Şehit haberini alan aile gözyaşlarına boğulurken, evden yükselen ağıtlar ve feryatlar yürekleri dağladı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Polat’ın 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı öğrenildi. Hakkari Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Polat’ın, 2 kız kardeşinin bulunduğu bildirildi. Mehmet ve Erabia Polat ailesinin tek erkek çocuğu olan Polat’ın, 12 Ağustos’ta Mardin'in Nusaybin ilçesinde devriye görevi yapan polis aracına PKK'lı teröristler tarafından açılan ateşte şehit olan polis memuru Durmuş Polat’ın da akrabası olduğu öğrenildi.

Polat’ın cenazesinin, Hakkari’deki törenin ardından 17 Ekim Pazartesi günü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine getirileceği ve ikindi namazına müteakip yapılacak törenin ardından defnedileceği bildirildi.
Yine bugün Gaziantep'te polis ekiplerinin bir hücre evine baskını sırasında canlı bombanın kendini patlatması sonucu şehit olan baş polis memuru İlhan Güleç’in (40) acı haberi, Kahramanmaraş’ta ikamet eden ailesine ulaştı. Şehit polis İlhan Güleç’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

Muhammet Özer - Murat Sürücü

Etiketler: kahramanmaraş, şehit ateşi


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