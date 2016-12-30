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Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El-Bab kentinde Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Ayhan Güzel’in (26) DAEŞ’li teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraşa şehit ateşi düştü

30 Aralık 2016 00:07

Suriye’den Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine acı haber geldi. Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde DAEŞ’e karşı mücadele eden birlikte yer alan 26 yaşındaki Elbistanlı Uzman Çavuş Ayhan Güzel, çıkan çatışmada şehit düştü. Güzel’in acı haberi, ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde oturan ailesine Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz tarafından verildi. Oğullarının şehit düştüğü haberini alan aile ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin, babasını bir süre önce kaybettiği öğrenilirken oğlunun acı haberini alan anne Meryem Güzel, Üsteğmen Vural Ekiz tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Meryem 1 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve başlayan şehit Uzman Çavuş Ayhan Güzel’in Bitlis-Tatvan’dan Fırat Kalkanı Harekatı’na görevlendirildiği öğrenildi. Henüz 1 yıllık evli olan Güzel’in bir de çocuğunun olduğu bildirildi.

Yaralanan 9 Türk askeri Kilis'e getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El-Bab operasyonunda yaralanan 9 asker Türkiye’ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 128’nci gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldırı yapıldı. Yaralanan 9 asker, saldırı bölgesinden yoğun kar yağışına rağmen zırhlı ambulanslar ile tahliye edilerek, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ambulansa alınan yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, uzman doktorlar hastaneye göreve çağrıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı, Hastane yöneticisi Op. Dr. Erşan Öztin, Kilis Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralı askerlerin tedavi sürecini koordine ettiler Fırat Kalkanı Harekatını yürütün komutanlar, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldılar. 

Etiketler: Ayhan Güzel, Fırat Kalkanı Harekatı


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