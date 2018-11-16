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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü!

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü!
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü!

Şırnak’ın Uludere ilçesinde havan mermisinin eğitim atışı sırasında patlaması sonucu Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz şehit oldu.

Uludere'nin Şenoba Beldesi Biliç Tepe üs bölgesinde atış eğitimi sırasında havan mermisi patlaması sonucu şehit olan askerin kimliği belirlendi.

4 askerin de yaralandığı patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Öztürk Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. 

Yaşar-Döne Kaçmaz ailesinin 3 çocuklarının ortancası olan şehidin 1.5 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.
Şehit Cemil Kaçmaz'ın naaşı, yarın Ulucami'de kılınacak öğle namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi. 

Şehidin, sosyal medya hesabından paylaştığı "Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?" yazısı okuyanları duygulandırdı.

Muhammet Özer
 

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