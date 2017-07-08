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Kahramanmaraş’ın ilk ve en büyük hanı yeniden gün yüzüne çıktı

Kahramanmaraş kapalı çarşıda bulunan tarihi Hışır Han, yeniden hayat buldu. Kendi imkanları ile hanı restore ettiren sahipleri, tarihi dokusuna uygun olarak yeniden ayağa kaldırmayı başardı.

Kahramanmaraşın ilk ve en büyük hanı yeniden gün yüzüne çıktı

08 Temmuz 2017 14:44

Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Alaüddevle Bey tarafından inşa ettirilen tarihi Hışır Hanın 3 odası, bir teras, balkon ve içerisinde su kuyusu bulunuyor. Yüzyıllardır çeşitli tahribata uğrayan han, sahiplerince yeniden restorasyonu yapılarak gün yüzüne çıkartıldı. Hanın odalarını otantik eşyalar ile donatan sahipleri hanı kafe olarak kullanmaya başladı.

Tarihi Hışır Hanın sahiplerinden Veda Yürürdurmaz, hanın tarihi hakkında bilgiler aktardı. Yürürdurmaz, “şuanda Hışır Han’dayız kapalı çarşı içinde bulunan tarihi bir han. Hanın Tarihi 1500’lü yıllara dayanıyor. Üç odamız var, bir oda da kuyu var eskiden su kuyusu olarak kullanılan bir oda, bu hanı kendi imkanlarımız ile yaptık, burayı kafe olarak işleteceğiz. Eskiden insanların hayvanların konakladığı büyük bir handı, eskilerin tabiri ile buraya ne kadar insan girse, ne kadar hayvan konulsa az gelirmiş, o kadar büyük bir han olduğunu söylerler” dedi. 

Halil Koyun


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