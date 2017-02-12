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Kahramanmaraş'ın kurtuluşu 20 bin vatandaş ile kutlandı

Kahramanmaraş'ın 97’nci kurtuluş yıldönümü coşku içinde kutlanırken, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda büyük bir kahramanlık örneği sergileyen Sütçü İmam kabri başında dualarla anıldı, şehitlik ziyaret edildi.

Kahramanmaraşın kurtuluşu 20 bin vatandaş ile kutlandı

12 Şubat 2017 18:19
Kahramanmaraş'ın kurtuluşu 20 bin vatandaş ile kutlandı - Tıkla İzle

Başbakan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un yanı sıra Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Kültür Bakanı Mahir Ünal ile diğer milletvekilleri kurtuluş törenindeki yerlerini aldı. 97’nci kurtuluş törenini yaklaşık 20 binin üzerinde vatandaş takip etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, törende İstiklal madalyasını Türk bayrağına taktı. Başkan Erkoç yaptığı konuşmada, "Kahraman ecdadımızı saygı ve minnetle anıyorum. Kurtuluş bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kahramanmaraş Ulucami'de şehitler anısına mevlit okutulurken, Kahramanmaraş Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili tarafından dev kazanlarla etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Mahalleler adına mahalli kıyafet giyen çeteler kaleye hücum ederek birbirleriyle yarıştılar. Koşu sonrasında dereceye girenlere kupaları Vali Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cemal Tanrıverdi tarafından verildi.

Kurtuluş destanı usta tiyatrocular tarafından canlandırılırken, vatandaşların bir hayli heyecanlandığı gözlendi. Halk, sergilenen oyuna sık sık alkışlarıyla destek verdi. Binlerce Kahramanmaraşlı vatandaşın takip ettiği kortej yürüyüşü ise mahalli kıyafetli çetelerin katılımı, atlı vatandaşlar, mehteran takımının konserleri çok renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Kentte kurtuluş coşkusu bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. 


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