Kahramanmaraş'ın yardımları Arakan'a ulaştı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Merhamet ve Nezaket Okulları Projesi' ile Milli Eğitim Müdürlüğü 'Değerler Eğitimi' işbirliği kapsamında Arakan Ağlamasın Yardım Kampanyasında Kahramanmaraş'tan giden yardımlar Bangladeş sınırında mülteci kamplarında ki Arakanlılara ulaştırıldı.

Kahramanmaraş'tan Arakan'a yapılan yardım kampanyasını 5 kişilik heyet tarafından teslim edilirken, heyetin öncülüğünü yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Hasan Balbaba, toplanan yardımlar ile Arakanlı Müslümanlara gıda, giyim, 24 su kuyusu, 500 kişi kapasiteli 1 mescit, günlük 200 hastaya hizmet edecek 1 sağlık ocağı, 1 eğitim merkezi, 100 mesken, güneş paneli ve 28 kurban yardımların dağıtımını yapmak üzere Arakanlılara teslim etti.

Kahramanmaraş'tan Arakanlılara yardımlarda bulunan öğrencilere dua eden Daire Başkanı Hasan Balbaba, "Çocuklarımız yaptıkları bu yardımlarla inşallah çok büyük nasipler görsünler" dedi.

Balbaba, "Büyükşehir Belediye başkanımız adına emeği geçen herkese, başta Milli Eğitim Müdürlerimize, okul idareci ve öğretmenlerimize, hassaten çabalarına hayran kaldığımız öğrenci kardeşlerimize, onların güzide velilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın vicdan ve merhamet duygularını yaşamalarını, veren elin üstün olduğunu, kendi imkanlarının da farkına varmalarını, kendi dünyaları dışında garip ve mazlumların olduğunun farkına varmalarını istedik. Çocuklarımız yaptıkları bu yardımlarla inşallah çok büyük nasipler görsünler" dedi.

Arakan yardımlarını yerinde denetlemek üzere heyette Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adına Daire Başkanı Hasan Balbaba, Ali Şenel, Hayrat Yardım adına Muhammed Ubeyd Köşker ve Harun Gelgel ile Tügva Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen yer aldı.