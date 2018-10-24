Kahramanmaraşlı güreşçi olimpiyat üçüncüsü oldu

Arjantin'in Buenos Aires kentinde düzenlenen ‘2018 Gençlik Olimpiyatları'na, 206 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Türkiye, 17 branşta 55 sporcu ile katıldığı yarışmalarda 10 madalya ile döndü.

Olimpiyat 3'üncüsü olan Halil Gökdeniz, elde ettiğini başarısını akrabaları ile birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u makamında ziyaret ederek, paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, “Halil kardeşimiz tebrik ediyoruz. Arjantin'de Türkiye'yi temsil etti. Arjantin'de Türkiye'miz adına çok önemli bir başarıya imza attı ve gençlik olimpiyatlarında bronz madalya aldı. Sürekli artan bir başarı grafiği var. İnşallah biz Halil'den olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Dünya şampiyonlukları bekliyoruz” dedi.

Halil Gökdeniz ise, başarıların her geçen gün arttığını ifade ederek, Belediye Başkanı Erkoç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Muhammet Özer

