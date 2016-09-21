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Kahramanmaraşspor, Hacettepe’yi 2-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmasında Kahramanmaraşspor, sahasında Hacettepe’yi 2-1 mağlup ederek tur atladı.

Kahramanmaraşspor, Hacettepeyi 2-1 mağlup etti

21 Eylül 2016 17:47

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmasında Kahramanmaraşspor, sahasında Hacettepe’yi 2-1 mağlup ederek tur atladı.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Mert Güzenge xx, Hakan Yoldaş xx, Ahmet Yaşılak Öz xx
Kahramanmaraşspor: Mesut xx, Muhammet xx, Evren xx, Aykut xx (Onur dk. 46 xx), Selçuk xx, Uğur xx, Hayrettin xx (Eser dk. 63 xx), Kazım xx, Yakup xx (Semih dk. 90 ?), Aytürk xx, Kayhan xx
Hacettepe: Übeyd xx, Yıldırım xx, Veli xx, Bekir xx, Ömer xx, Taylan xx, Mustafa xx, Onur Uslucan xx (Kadir dk. 61 xx), Enes xx (Abdullah dk. 68 xx), Onur Erdem Günel xx (Yusuf dk. 60 xx), Hüseyin xx
Goller: Kayhan (dk. 57), Onur Balduk (dk. 90+2) (Kahramanmaraşspor), Onur Erdem Günel (dk. 25) (Hacettepe)
Kırmızı kart: Taylan (dk. 79) (Hacettepe)
Sarı kartlar: Kazım, Selçuk, Onur Balduk (Kahramanmaraşspor), Onur Uslucan, Onur Erdem Günel, Yusuf (Hacettepe)

Etiketler: Hacettepe, Kahramanmaraşspor, Ziraat Türkiye Kupası


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