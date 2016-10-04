Edinilen bilgiye göre, Olağanüstü Hal kapsamında alınan kararname sonunda Emniyet Genel Müdürlüğü yurt genelinde 12 bin 801 polis memurunu açığa aldı. Soruşturma kapsamında Kahramanmaraş’ta görevli 168 polis memuru görevden alındı.
Muhammet Özer
Edinilen bilgiye göre, Olağanüstü Hal kapsamında alınan kararname sonunda Emniyet Genel Müdürlüğü yurt genelinde 12 bin 801 polis memurunu açığa aldı. Soruşturma kapsamında Kahramanmaraş’ta görevli 168 polis memuru görevden alındı.
Muhammet Özer
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