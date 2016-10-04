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Kahramanmaraş’ta 168 polis açığa alındı

Kahramanmaraş’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 168 polis görevden el çektirildi.

Kahramanmaraşta 168 polis açığa alındı

04 Ekim 2016 14:38

Edinilen bilgiye göre, Olağanüstü Hal kapsamında alınan kararname sonunda Emniyet Genel Müdürlüğü yurt genelinde 12 bin 801 polis memurunu açığa aldı. Soruşturma kapsamında Kahramanmaraş’ta görevli 168 polis memuru görevden alındı. 

Muhammet Özer

Etiketler: 168 polis, açığa alındı, fetö, kahramanmaraş


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