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Kahramanmaraş’ta asayiş uygulamasında 3 bin 66 kişi sorgulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde 81 ilde 40 bin polisin katıldığı asayiş uygulamasına Kahramanmaraş’ta 3 bin 66 kişi sorgulandı.

Kahramanmaraşta asayiş uygulamasında 3 bin 66 kişi sorgulandı

10 Aralık 2016 03:20

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde görevli bin 200 polisin il genelinde yaptığı kontrollerde; değişik suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı. 3 kişiye adlı ve idari işlem yapıldı. 630 aracının denetlendiği trafik denetimlerde, 8 araç trafikten men edilirken, 32 araca toplam 14 bin 500 TL trafik cezası kesildi. 292 işyeri kontrol edildi. 3 işyerine idari işlem uygulandı. 23 sabit uygulamada 3 bin 66 kişi sorgulandı. Yapılan aramalarda ise, bir miktar esrar, 4 otomatik tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 4 kesici alet ele geçirildi.

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, kahramanmaraş


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