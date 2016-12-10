Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde görevli bin 200 polisin il genelinde yaptığı kontrollerde; değişik suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı. 3 kişiye adlı ve idari işlem yapıldı. 630 aracının denetlendiği trafik denetimlerde, 8 araç trafikten men edilirken, 32 araca toplam 14 bin 500 TL trafik cezası kesildi. 292 işyeri kontrol edildi. 3 işyerine idari işlem uygulandı. 23 sabit uygulamada 3 bin 66 kişi sorgulandı. Yapılan aramalarda ise, bir miktar esrar, 4 otomatik tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 4 kesici alet ele geçirildi.