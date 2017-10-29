Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Cumhuriyet’in kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla Onikişubat Spor Salonunda tören düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, salonu dolduran vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Törende konuşan Vali Özkan, “Cumhuriyet her Türk vatandaşın ortak varlığıdır. Cumhuriyet ezelden ebede akıp giden, tarihimizde çok önemli bir aşamadır. Cumhuriyet tarihin şafağından beri var olan bir milletimizin, tarih içindeki çok önemli bir yolculuğun önemli bir anında ona yepyeni bir hayatiyet kazandıran, muhteşem ve muazzam bir olayadır. Aslında cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adıdır. Bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü dayanışmamızı sağlayan cumhuriyet tüm insanlar için özgürlük ve eşitlik fikri oluşturmaktadır. Cumhuriyet ırk, dil, din, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşın ortak varlığıdır” dedi.

Vali Özkan’ın konuşmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Halk eğitim merkezi halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Kutlamalara, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Halil Koyun

