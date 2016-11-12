Alınan bilgilere göre, asayiş uygulaması Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il merkezi başta olmak üzere 9 ilçede eş zamanlı gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin polisin katıldığı uygulamaya güven timleri, önleyici hizmetler, narkotik suçlarla mücadele, çevik kuvvet, özel harekat, yunus timleri, trafik ekipleri başta olmak üzere il, ilçe emniyet müdürlüklerinde personeli katıldı. Uygulama kapsamında; İl merkezi ve ilçelerde parklar, umuma açık yerler, sokak araları, yol uygulamaları, kahvehane ve birahaneler gibi yerlerde 3 bin 596 şahıs sorgulandı. Değişik suçlardan kaydı olan 282 şahıs incelendi. Yaralama ve uyuşturucu suçlarından 8 adet araması olan bir cezaevi firarisi olmak üzere değişik suçlardan aranan 25 kişi yakalandı. 62 araca 73 bin TL para cezası kesildi. 9 araç trafikten men edildi. Ehliyetsiz 12 kişiye işlem yapıldı. 2 kahvehaneye ruhsatsız çalıştığı için işlem yapıldı. 2 internet cafeye küçük yaşta çocuk bulundurmaktan işlem yapıldı. 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 14 kimliksiz şahıs incelemek üzere polis merkezlerine götürüldü. Hırsızlıktan sabıkalı dilenci görünümlü 6 bayan, 26 yabancı araç ve 42 yabancı şahıs kimlik tespiti yapılarak incelendi.