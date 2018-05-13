Diğer
Kategoriler

Kahramanmaraş’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraşta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

13 Mayıs 2018 23:49

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen Lütfiye Kanadıkırık (31) ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık’a (5) çarptı. Kaza sonrası yaralılar yola savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralılardan anne Lütfiye Kanadıkırık olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı kızı Hatice Sinem Kanadıkırık, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Eşi ve çocuğuna gözleri önünde otomobil çarpan baba Hüsame Kanadıkırık yara almazken olayın şokunu yaşadı.

Polis, kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için geniş çaplı operasyon başlattı.  

Muhammet Özer
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç