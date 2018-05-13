Kahramanmaraş’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen Lütfiye Kanadıkırık (31) ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık’a (5) çarptı. Kaza sonrası yaralılar yola savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralılardan anne Lütfiye Kanadıkırık olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı kızı Hatice Sinem Kanadıkırık, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Eşi ve çocuğuna gözleri önünde otomobil çarpan baba Hüsame Kanadıkırık yara almazken olayın şokunu yaşadı.

Polis, kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Muhammet Özer

