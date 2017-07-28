Diğer
Kategoriler

Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Elbistan-Çoğulhan karayolunun Doğan Mahallesi çıkışında iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Güvel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği otomobil, kağıt gibi ezildi.

Kahramanmaraşta feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

28 Temmuz 2017 17:13
Kahramanmaraş'ta feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 15.30 sıralarında Elbistan-Çoğulhan karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, mahalle içinden Elbistan-Çoğulhan karayoluna çıkış yapmak isteyen Yusuf Güvel’in kullandığı 40 LE 743 plakalı otomobille, Çoğulhan’dan Elbistan istikametine ilerleyen B.G. yönetimindeki 06 V 3795 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yol kenarına savrulan ve yan yatarak tel örgülere takılan otomobil, kağıt gibi ezildi. Tavan kısmı tamamen çöken ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Güvel ile Mustafa Erdoğan ve Celal Küçük araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Can pazarının yaşandığı olayda aynı araçtaki Ayşe Güvel ve Bekir Küçük ise yaralandı. Araçta sıkışan yaralılara ilk müdahale çevreden yetişen vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay mahalline çağrılan itfaiye ekipleri, Güvel ve Küçük’ü sıkıştıkları yerden çıkardı. 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayşe Güvel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kazada hayatını kaybeden Yusuf Güvel, Mustafa Erdoğan ve Celal Küçük’ün cansız bedenleri, araçtan güçlükle çıkarılabildi. Cenazeler, Cumhuriyet Savcılığının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

Murat Sürücü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!