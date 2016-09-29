Kahramanmaraş’ta süren FETÖ operasyonları kapsamında terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla aralarında iş adamlarının da bulunduğu B.K., O.Y,.M.F.T., S.E., E.L., M.T ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Muhammet Özer

