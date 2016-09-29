Kahramanmaraş’ta süren FETÖ operasyonları kapsamında terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla aralarında iş adamlarının da bulunduğu B.K., O.Y,.M.F.T., S.E., E.L., M.T ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Muhammet Özer
Kahramanmaraş’ta süren FETÖ operasyonları kapsamında terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla aralarında iş adamlarının da bulunduğu B.K., O.Y,.M.F.T., S.E., E.L., M.T ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Muhammet Özer
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