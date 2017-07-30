Kahramanmaraş’ta gelinlik fiyatları tavan yaptı

Kahramanmaraş’ta yaz mevsimi ile düğün yapanların sayısında büyük artış yaşanıyor. Gelinlik dükkanları da, gelin adaylarının vazgeçilmez uğrak mekanları oluyor. Gelinlik almak isteyen aileleri en çok zorlayan ise gelinlik fiyatları oldu.

"200 TL’ye de gelinlik var 5 bin TL’ye de gelinlik var" diyen esnaf Hacı Ahmet Kavasoğlu, “İstenilen her çeşit ürün ve model bulunmaktadır. İsteyen herkesin kesesine göre 200 TL’ye de gelinlik var 2 bin liraya da var 5 bin liraya da var, ne şekilde istenirse ona göre tasarlayıp kendilerine özel sipariş olarak ta teslimat yapıyoruz. Her sene modeller değişiyor. Biz genelde onların isteklerine göre imalat yapıyoruz, Çünkü önemli olan müşteri memnuniyeti, müşteri isteği. Müşteri isteği olmadıktan istediğin markalardan ürün yap, teşhir yap hiçbir işe yaramıyor” diye konuştu.

Halil Koyun - Muhammet Özer