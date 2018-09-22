Kahramanmaraş'ta halk otobüsleri çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Saygılı idaresindeki 46 H 0292 plakalı halk otobüsü seyir halinde iken, Bayram Solmaz yönetimindeki 46 H 0376 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan yolculardan Tuğba Büyükkurt, Veysel Zorkan, Ubeydullah Kurk, Dönüş Purkaya, Fatma Tanır, Ergin Uzlu ile Yusuf Beneklisoy yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhammet Özer

