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Kahramanmaraş'ta halk otobüsleri çarpıştı: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta halk otobüsleri çarpıştı: 7 yaralı
Kahramanmaraş'ta halk otobüsleri çarpıştı: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Saygılı idaresindeki 46 H 0292 plakalı halk otobüsü seyir halinde iken, Bayram Solmaz yönetimindeki 46 H 0376 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan yolculardan Tuğba Büyükkurt, Veysel Zorkan, Ubeydullah Kurk, Dönüş Purkaya, Fatma Tanır, Ergin Uzlu ile Yusuf Beneklisoy yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Muhammet Özer
 

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