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Kahramanmaraş'ta halk otobüsü devrildi! Çok sayıda öğrenci yaralandı

Kahramanmaraş'ta halk otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 29 öğrencinin yaralandığı öğrenildi.

Kahramanmaraşta halk otobüsü devrildi! Çok sayıda öğrenci yaralandı

08 Mart 2018 16:39
 

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