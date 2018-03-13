Kahramanmaraş’ta inşaatta göçük: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesindeki bir inşaatta beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple göçük meydana geldi. Göçük anında 6 işçi, molozların altında kaldı. Diğer işçiler ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Ali Topuz (47), Yusuf Köse (34) Hüseyin Gül (53), Ramazan Kar (59), Ahmet Üzüm (47) ve Mustafa Şeker (51) kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ali Topuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammet Özer