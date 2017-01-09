Kar ve şiddetli tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken temizleme araçlarının da yolda kalmasıyla, karayolu üzerinde seyahat eden yolcular güzergah üzerinde yer alan dinlenme tesislerine alındı.

Yetkililer, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunu temizlik çalışmaları tamamlanana kadar geliş ve gidiş istikametine kapattı.

Yolda kalan sürücülerin imdadına Kahramanmaraş off-road ekipleri yetişti. Mahsur kalan sürülere su ve gıda desteği yapan off-road sürücüleri, yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlara yardım etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri karayolu trafiğe açmak için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Muhammet Özer