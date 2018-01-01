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Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kuzenden biri hayatını kaybetti.

Kahramanmaraşta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

01 Ocak 2018 15:36

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Efsus Turan Mahallesi'ndeki evde, aynı odada uyuyan 13 yaşlarındaki Kardelen Kurtalan ile kuzeni Gamze Yılmaz'ı uyandırmak için odaya giren aile, kuzenleri baygın halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kardelen Kurtalan’ın hayatını kaybettiğini, Gamze Yılmaz’ın ise baygın durumda olduğunu belirledi. Ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, Gaziantep'e sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Fethullah Arslantaş

Etiketler: kahramanmaraş, karbonmonoksit zehirlenmesi

 

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