Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Efsus Turan Mahallesi'ndeki evde, aynı odada uyuyan 13 yaşlarındaki Kardelen Kurtalan ile kuzeni Gamze Yılmaz'ı uyandırmak için odaya giren aile, kuzenleri baygın halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kardelen Kurtalan’ın hayatını kaybettiğini, Gamze Yılmaz’ın ise baygın durumda olduğunu belirledi. Ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, Gaziantep'e sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fethullah Arslantaş