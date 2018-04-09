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Kahramanmaraş’ta kelebek ve uğur böceği müzesi kuruluyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında Onikişubat Belediyesi tarafından 580.000 m² alan büyüklüğünde olan rekreasyon alan içinde kelebek ve uğur böceği müzesi inşa edilecek.

Kahramanmaraşta kelebek ve uğur böceği müzesi kuruluyor

09 Nisan 2018 12:04

İlk lavralar alınmaya başlandı

580.000 m² alan büyüklüğünde olan rekreasyon alan içinde oluşturulacak 6230 m² alanda inşa edilecek olan Uğur Böceği Müzesi çalışmaları seri bir şekilde devam ederken, uğur böcekleri için yaşam alanı oluşturulan Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında ilk üretim başladı. 4 günlük yumurtlama sürecinin ardından ilk lavralar alınmaya başlandı. Yaklaşık 10 gün sonra lavra döneminden Pupa dönemine geçen uğur böcekleri, beslenmelerine paralel bir şekilde ergin döneme geçiş gerçekleştiriyor. Laboratuvarda şuan da 1 ergin, 30-40 pupa ve çok sayıda lavra bulunuyor. Ayrıca uğur böcekleri için, bakla bitkisine, yaprak biti türü olan ‘’Aphis Fabae’’ bulaştırılarak besin kaynağı oluşturuldu. Doğadan toplanan Coccinella Septempunctata adı verilen 7 noktalı uğur böcekleri 3’er çift halinde üreme ve yumurtlama sürecine bırakıldı. Ardından 2 ila 4 gün süreçleri içinde yumurtlama olayı gerçekleşti.

Türkiye’nin ilk “kristal lagünü” inşa edilecek

Onikişubat Belediyesi tarafından inşası devam eden dev projede, rekreasyon alanı her geçen gün daha da merak uyandırıyor. Proje bazında Türkiye’nin ve yakın bölgenin ilk ve tek “kristal lagünü” olan Dev iç göl, 65.000 m² alan büyüklüğüyle, Avrupa’nın en büyük yapay lagünü olarak inşa edilecek.

Proje hakkında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Dünyada kapalı bir atmosferde uğur böceğinin oluşturulduğu bir sistem yok” diyerek, “Doğada yaşıyorlardı, şimdi biz bir sistem kurarak onu belirli bir sistem içerisinde yetiştirerek insanlarımızın onları izlemelerini sağlayacağız" ifadelerinde bulundu.

 

 

Etiketler: Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi, SCC tanıtım, Uğur Böceği Müzesi

 

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