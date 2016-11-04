Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kahramanmaraş’ta keşif uçağı düştü iddiası

Kahramanmaraş’ta keşif uçağı düştü iddiası

Kahramanmaraş’ta keşif uçağının düştüğü ihbarını alan ekipler, arama tarama çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraşta keşif uçağı düştü iddiası

04 Kasım 2016 15:47

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi Koyunoluk mevkisinde keşif uçağının düştüğü ihbarı alan ekipler, sarp arazide arama tarama çalışmalarına başladı.

AFAD ekipleri tarafından arama tarama çalışmalarını yerinde inceleyen Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Ömer Adar, “Kısa bir süre önce ihbar aldık. Bir hava aracının düştüğü ve dumanlarının çıktığı şeklinde. Ekiplerimiz olay yerine ulaştı şu an arazide arama yapılıyor. İlk aldığımız bilgilere göre sanki çobanların yaktığı bir ağaç olabilir. Onun neden olduğu bir duman olabilir diye düşünüyoruz. Ayrıca yapılan görüşmelerimizde de bu bölgede herhangi bir yolcu uçağının geçmediği, Genelkurmay'ın da helikopterlerinde bir eksilme olmadığı belirlendi. Dolayısıyla insansız bir keşif uçağı olabileceğini değerlendiriyoruz. İnşallah o da değildir. Görüldüğü üzere çok haşin bir coğrafya. Takdir edilir ki hemen bir sonuç almak mümkün değil. Ekiplerimiz şu an alanda. Gerekli incelemeyi yapıyorlar” dedi.

Vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Olay yerinin sarp ve kayalık olması nedeniyle insansız hava aracı drone ile arama çalışmalarına başlandı. 

Muhammet Özer

Etiketler: kahramanmaraş, keşif uçağı düştü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!