Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi Koyunoluk mevkisinde keşif uçağının düştüğü ihbarı alan ekipler, sarp arazide arama tarama çalışmalarına başladı.

AFAD ekipleri tarafından arama tarama çalışmalarını yerinde inceleyen Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Ömer Adar, “Kısa bir süre önce ihbar aldık. Bir hava aracının düştüğü ve dumanlarının çıktığı şeklinde. Ekiplerimiz olay yerine ulaştı şu an arazide arama yapılıyor. İlk aldığımız bilgilere göre sanki çobanların yaktığı bir ağaç olabilir. Onun neden olduğu bir duman olabilir diye düşünüyoruz. Ayrıca yapılan görüşmelerimizde de bu bölgede herhangi bir yolcu uçağının geçmediği, Genelkurmay'ın da helikopterlerinde bir eksilme olmadığı belirlendi. Dolayısıyla insansız bir keşif uçağı olabileceğini değerlendiriyoruz. İnşallah o da değildir. Görüldüğü üzere çok haşin bir coğrafya. Takdir edilir ki hemen bir sonuç almak mümkün değil. Ekiplerimiz şu an alanda. Gerekli incelemeyi yapıyorlar” dedi.

Vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Olay yerinin sarp ve kayalık olması nedeniyle insansız hava aracı drone ile arama çalışmalarına başlandı.

Muhammet Özer