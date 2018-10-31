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Kahramanmaraş'ta kömür sahasında göçük: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta kömür sahasında göçük: 1 ölü
Kahramanmaraş'ta kömür sahasında göçük: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kışlaköy Kömür Sahası’nda özel bir firmanın degapaj yaptığı alanda şev kayması sonucunda meydana gelen heyelanda 1 işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere olay, saat 21.30 sıralarında yaşandı. Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrallerinin kömür ihtiyacının karşılandığı Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür Sahası'nda özel bir firmanın degapaj alanında, kamyonlarla toprak çekildiği sırada heyelan meydana geldi. Şevin üzerinden iş makinelerinin kamyonlara toprak yüklemesini kontrol eden 35 yaşındaki Mustafa Aslan isimli formen, kayan toprak yığının altında kaldı. Heyelanı fark eden iş makinesi operatörü ve diğer işçiler hemen Aslan'ın yardımına koştu. Tonlarca ağırlıktaki toprağın altında kalan talihsiz formene ulaşmak için zamanla yarış başladı. Gece vardiyasında çalışan diğer işçiler ve iş makineleri ile itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından toprak altından çıkarılan Aslan, hemen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi. Aslan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aslan'ın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. 

“Köstebek gibi oymuşlar” 

Olay sonrası göçük alanında inceleme yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, çok acı bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade ederek, “Burada yapılan çalışmanın sağlıklı ve güvenli olmadığını hep birlikte görüyoruz. Köstebek gibi oymuşlar. Bu doğru değil. Buradaki insanlar ekmek davası için canlarından oluyorlar” dedi.  

Murat Sürücü
 

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