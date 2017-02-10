Diğer
Kategoriler

Kahramanmaraş'ta kurtuluş coşkusu

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşun 97. yıl dönümü etkinliklerinde Sütçü İmam olayı canlandırıldı.

Kahramanmaraşta kurtuluş coşkusu

10 Şubat 2017 20:37

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşun 97. yıl dönümü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında Sütçü İmam olayı ile resim ve şiir yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Uzunoluk Caddesi’nde gerçekleştirilen Sütçü İmam olayı programında açılış konuşması yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, “Bundan tam 97 yıl önce burada bir kahramanlık destanı yazıldı. Ülkeyi işgal eden emperyalist güçlere karşı burada namusu için, onuru ve şerefi için Sütçü İmam dünyaya bir insanlık dersi verdi. Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana sınır boylarımızda ülkemizin ve vatanımızın birlik ve beraberliği için şehit düşen, bugün de Suriye’de şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Programda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı oyuncuları tarafından tarihi Sütçü İmam olayı canlandırılırken, mahalleleri temsilen mahalli kıyafetler giyen çete grupları ilgi odağı oldu. Programın sonunda vatandaşlara 10 bin kişilik süt ikramı yapıldı. Kurtuluş etkinlikleri kapsamında mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ve konuk ülkelerden misafir grupların gösterileri ilgi ile izlendi.

“Kahramanmaraş’ın kurtuluşu” konulu resim ve şiir yarışması ödül töreni
Ortaokullara yönelik düzenlenen "Kahramanmaraş’ın Kurtuluşu" konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı ile öğrenciler, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından bin 7 şiir ve 985 resmin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç takdim etti. Ödül töreninin ardından Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu anısına açılan resim yarışmasına gönderilen 97 adet resmin yer aldığı sergi gezildi. 

Etiketler: kahramanmaraş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!