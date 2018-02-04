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Kahramanmaraş’ta o mesleği yapan bir kişi kaldı

Kahramanmaraş’ta unutulmaya yüz tutan nalbantlık mesleğini yaşatmaya çalışan Muhlis Kılıçsallayan (54) mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Kahramanmaraşta o mesleği yapan bir kişi kaldı

04 Şubat 2018 09:47

Kahramanmaraş Atlı Binicilik ve Spor Kulübü Başkanı Muhlis Kılıçsallayan (54), gelişen teknolojiyle birlikte binek hayvanlarının ulaşım için değil daha çok yük hayvanı olarak kullanıldığını söyledi. Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi’nde bulunan at çiftliğinde nal çakma yöntemlerinin inceliklerini anlatan Kılıçsallayan, atın cinsine göre nal çeşitlerinin de olduğunu söyledi.

Unutulmaya yüz tutan nalbantlık mesleğini yaşatmaya çalışan Kılıçsallayan, mesleği gelecek nesillere aktarmak istiyor. Nal çakmanın ve tırnak bakımının at için çok önemli olduğunu ifade eden Kılıçsallayan, “Burada atları kendimiz nallıyoruz. Hem tırnak bakımı hem nallama işlemi yapıyoruz. Bilimsel olarak ayda bir tırnak bakımı yapılır ama biz 2 ayda bir bu işlemi yaparız. Eski nal sökülür yerine yenisi takılır biz buna kayar deriz. Tabi bu nallar da atın ayak durumuna göre ayarlanıp takılır. Örneğin, hipodromda kullandığımız nal var, alimilyumdan olur ince nal olur. Burada bizim arazide kullandığımız nal var. Bazıları normal düz olur alafranga nal. Rahvan atlarda özellikle çok koşarsa at, ayda bir tırnak bakımı 2 ayda bir de sıfır nal bakımı yapılır. Bu meslek artık unutulmaya başladı” diye konuştu.

Halil Koyun 

Etiketler: kahramanmaraş, meslek

 

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