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Kahramanmaraş’ta orman yangını!!

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.

Kahramanmaraşta orman yangını!!

24 Ağustos 2018 20:05

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Selimiye Mahallesi’nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını çevre sakinleri kendi imkanlarınca söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma işlemlerin devam ettiği öğrenilen yangında, yaklaşık 5 dönümlük alanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halil Koyun
 

 

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Toplam Yorum (1)

  • süleyman sönmez : 25 Ağustos 2018, Cumartesi 06:50
    00
    son günlerdeki yangınlarla ülkenin milli serveti büyük kayıplara uğradı. İlgililer yangınlar konusu üzerinde hassasiyetle durmalı ve önceden gereken tedbirleri almalı.
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