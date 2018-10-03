Kahramanmaraş'ta pekmez sucuğu telaşı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Mahallesi'nde kışın vazgeçilmez tatlarından olan pekmez ve un sucuğu yöre halkı tarafından hazırlanılıyor. Türkiye'nin birçok noktasına satışı yapılan sucuk, üzüm pekmezi ve ceviz ile hazırlanıyor. Büyük kazanlarda pişirilen pekmez, ipe dizili cevizin karışımıyla ortaya sucuk çıkıyor.

Sucuğun kilosunun 50 liraya kadar satıldığını söyleyen Erdoğan Eryılmaz, Bertiz pekmezi ve sucuğunun öneminin üzümünün kalitesinden kaynakladığı belirtti. Eryılmaz, "Kilosu 20 liraya da var, 30'a da var, 40'a, 50'ye, 60'a da var. Bu ürünün kalitesini belirleyen unsur, glikozdan yapılıyorsa çok ucuz, şekerden yapılıyorsa biraz pahalı, şeker ile pekmezi karıştırıyorsanız biraz daha yüksek fiyatı var. Bir de saf pekmezden yapılıyor, işte bunlar tamamen saf pekmezden yapılan sucuktur. Yalnız saf pekmezi belirleyen unsur da var. Bunun içindeki ceviz var. 8-10 tane ceviz demek, sadece 4 lira ceviz maliyeti var. İşçilik ve ipe dizme maliyeti var. Birde bir kabarcık üzüm 7 lira. Üzüm masrafını da eklediğimiz zaman 40-50 liraya yakın masrafı var bunun. Üreticiden sofraya 60-70 liraya mal oluyor" dedi.